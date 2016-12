Du vin Game of Thrones

28-11-2016 | 12h19

C'est le moment de sortir vos gobelets en or du buffet: HBO lance une gamme de vins «Game of Thrones».

Dénommée «Seven Kingdoms» («les sept royaumes»), elle doit être lancée au printemps prochain, soit juste avant le début de la septième saison de la série produite par la chaîne de télévision.

Les vins sont produits par le domaine Vintage Wine Estates, basé à Santa Rosa, en Californie, qui exploite des vignes dans l'ouest de la Sonoma Valley ainsi que dans la Napa Valley.

Des vins de Westeros à la bière Valar Morghulis

La gamme comprend un chardonnay, un cabernet sauvignon et un assemblage de cépages rouges. Elle s'inspire probablement de l'un des personnages les plus fréquemment aperçus en train de boire dans la série, Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Tenant souvent une coupe de vin à la main, il est l'auteur de la réplique culte: «Tout est meilleur avec du vin dans le ventre».

«Étant donné le rôle primordial du vin dans Game of Thrones et nos succès précédents dans le domaine de la boisson, il nous semblait naturel d'offrir aux fans de la série un vin officiel sous licence», a commenté dans un communiqué Jeff Peters, le directeur du département licences et merchandising de HBO.

Ce n'est en effet pas la première fois que l'univers de Westeros inspire une gamme de boissons alcoolisées. En 2014, des vignerons australiens ont ainsi créé plusieurs cuvées associées aux clans en lutte dans la série. Sous le nom «The Wines of Westeros», la gamme se composait de vins rouges, symbolisant les maisons belliqueuses et puissantes, et de blancs, qui étaient baptisés d'après le nom des familles plus mystérieuses et stratégiques.

La brasserie new-yorkaise Ommegang a aussi commercialisé une gamme de bières basées sur la série, avec des noms comme Iron Throne (trône de fer), Take the Black Stout (prends la stout noire), Fire and Blood (à feu et à sang) et Valar Morghulis - un dicton en langue de Westeros souvent prononcé dans la série et qui signifie «tous les hommes doivent mourir».

Les vins Seven Kingdoms sont vendus entre 19,99 $ US et 39,99 $ la bouteille.