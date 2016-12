Le gin de Rimouski élu meilleur gin canadien

14-11-2016 | 11h24

En près d'un an, la Distillerie du Saint-Laurent a vu la demande pour son gin de Rimouski quadrupler, élu meilleur gin canadien au New York International Spirits Competition (NYISC).

En vente dans près de 225 succursales de la Saint-Laurent (SAQ), un peu partout en province, le gin Saint-Laurent plaît aux plus grands amateurs de spiritueux.

Il vient d'ailleurs de remporter la médaille de bronze au NYISC, ainsi que le prix du meilleur gin canadien.

Selon Jean-François Cloutier, co-fondateur de la distillerie, c'était une façon de «comparer notre produit aux autres marchés, voir si c'est apprécié et si ça peut être apprécié ailleurs qu'au Québec».

Chaque jour, près de 325 bouteilles sont fabriquées ici. Mais avant l'embouteillage, le gin est aromatisé dans une cuve avec des algues récoltées à L'Isle-Verte.

Déjà disponible en Suisse, et probablement bientôt en France et aux États-Unis, le gin Saint-Laurent a le vent dans les voiles. On pourrait aussi le voir arriver sur les tablettes du Japon, puisqu'un des fondateurs s'y rendra cette semaine.

«On serait capable d'aller sur d'autres marchés, a souligné Jean-François Cloutier. On veut regarder les opportunités qu'on a.»

Une importante expansion est prévue après l'hiver, ce qui permettra à la distillerie de tripler sa production de gin, et d'y ajouter quelques variétés de rhum et de whisky.

«Dès l'an prochain, on va pouvoir mettre sur le marché un rhum blanc et un Moonshine, qui est un whisky blanc», a mentionné M. Cloutier.

Quatre employés travaillent maintenant pour la distillerie, qui aura du pain sur la planche au cours des prochaines années.