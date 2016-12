Un Big Mac plus petit et un Big Mac plus «big»

07-11-2016 | 11h21

McDonald's va lancer deux nouvelles versions du célèbre Big Mac aux États-Unis. Un plus petit et un plus gros.

C'est une manière pour le géant de la restauration rapide d'adapter son offre à tous les types d'appétit: outre le Big Mac original à deux étages, les gros mangeurs pourront désormais choisir le Grand Mac, un Big Mac de compétition contenant deux steaks pesant chacun 150 g, ou le Mac Jr, pour les appétits d'oiseau, une version à un seul étage du Big Mac.

Les deux nouveaux burgers seront lancés sur tout le territoire américain début 2017.

«Nous avons pris en compte l'avis de nos clients», a commenté Mike Haracz, responsable de l'innovation culinaire chez McDonald's.

McDonald's fait face à une concurrence acharnée

Les nouveaux sandwichs ont été testés cette année dans l'Ohio et à l'aéroport de Dallas et ils seront offerts en avant-première dès ce mois-ci en Floride et à Pittsburgh.

Les autres ingrédients classiques du Big Mac - la laitue, le fromage, les cornichons, les oignons et la sauce spéciale - demeurent inchangés.

McDo doit faire face à des ventes en berne et à la concurrence de plus en plus acharnée de chaînes de restauration rapide de taille plus réduite, comme Five Guys, Shake Shack ou In-N-Out, qui ont su fidéliser leur clientèle.

Des frites à l'ail et au parmesan

L'automne dernier, la chaîne avait lancé un menu petit-déjeuner servi toute la journée, qui a connu un grand succès.

Parmi les autres lancements de produits récents chez McDonald's, on compte des «breakfast bowls» (plats de petit-déjeuner servis dans un grand bol) composés de blancs d'oeuf et de saucisses de dinde, des «lobster rolls» (sandwichs au homard typiques du Maine et de Boston) et les «Gilroy Garlic Fries», des frites à l'ail, à l'huile d'olive, au parmesan et au persil.