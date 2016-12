Transformé par l'arrêt du café et de l'alcool

01-09-2016 | 16h16

Le designer allemand Tobias van Schneider a décidé d’arrêter de boire du café et de l'alcool depuis plus de deux ans. Et sa vie a changé.

D’abord, ça lui a fait du bien au porte-monnaie, puisque ça lui a permis d'économiser près de 1000 $ par mois.

«J’habite à New York. Pour dépenser 1000 $ en alcool, je dois dépenser 33 $ par jour. Je prends deux ou trois cocktails de temps en temps, qui coûtent 10 $ chacun, et j’achète des bouteilles de vin pour chez moi. [...] Sortir boire un verre signifie que je grignote plus fréquemment. On ne boit pas seulement, on mange aussi…", a-t-il détaillé à Medium.

Autre conséquence, son transit intestinal s'est amélioré et il a cessé de se sentir stressé.

Il s'est aussi rendu compte qu'il ne supportait plus ceux qu’ils pensaient ses amis lorsqu'il restait sobre.

«Je ne vous dis pas de faire la même chose, si vous êtes heureux de votre vie, ne changez rien. J’ai juste testé par curiosité et j’ai aimé ce que cela a donné», a résumé Tobias.