Immersion Brassicole Unique: 5 bières à découvrir

Camille Dufétel 26-08-2016 | 11h25

Pour la première fois cette fin de semaine, les Montréalais profiteront de l'I.B.U., un événement entièrement voué à la découverte de bières issues de microbrasseries locales, à la TOHU. Voici une sélection de bières à y déguster.

La Saison Dumango II à 6.1% de l'Auberge Sutton Brouërie

Il s'agit d'une saison au seigle et la mangue, fermentée 50 % en barrique de Chardonnay. «Ça donne une finale poivrée à cause du seigle, elle est légèrement brettée et il y a une petite astringence du bois des barriques», affirme Pat Roy, propriétaire brasseur à l'Auberge Sutton Brouërie. Selon lui, il s'agit d'une bonne saison d'été, avec une bonne complexité.

La double Fruit Punch à 8 % de la Microbrasserie Vox Populi

Du côté de la Microbrasserie Vox Populi, on teste une bière aux allures de salade de fruits exotiques, la double Fruit Punch. Il s'agit ici d'une double IPA India Pale «intensément houblonnée avec des variétés tropicales». «Cette nouvelle microbrasserie s'est rapidement illustrée dans l'industrie cette année avec l'une des meilleures IPA sur le marché», pointe Miki Trudel, coordonnatrice de l'événement I.B.U.

La Barbe Rose à 5,1 % de la Korrigane de Québec/Microbrasserie du Lac Saint-Jean

Pour mettre encore un peu plus de couleur à ses dégustations, on savoure une bière magenta légèrement voilée, fruit d'une collaboration entre deux microbrasseries: une saison sûre aux arômes canneberges et de pimbina - petite baie. Elle est très peu sucrée et très surette.

La Bière et cidre, pourquoi pas! à 6,5 % de la Brasserie Dunham

Cet hybride cidre/bière est issu d'une collaboration entre la Brasserie Dunham et la cidrerie Clos Saragnat. «L'idée c'était de faire des bières de fermentation spontanée, j'en ai parlé avec Christian Barthomeuf du Clos et nous avons travaillé ensemble à partir de ses levures: il travaille justement en fermentation spontanée», explique Eloi Deit, copropriétaire de la Brasserie Dunham et maître brasseur. «On a fait fermenter ça avec notre Saison rustique puis on a envoyé le tout dans des barriques de vin hongrois du Tokai. Le processus au complet a pris quatre mois. Ça donne vraiment un petit côté acidulé, ça a une carbonatation très intense, c'est vraiment comme un cidre bouché fermier.»

L'Imperial Russian Stout à 10% de la Brasserie Artisanale Albion

«C'est un Imperial Stout qui est mûri, c'est un produit qu'on ne retrouve pas beaucoup au Québec en raison de sa complexité, de sa rondeur et de sa richesse», indique Jason Bussières, co-propriétaire de l'établissement. Cette bière ancienne a été brassée selon une recette du 19e siècle et vieillie un an et demi. «Cette brasserie ne fait que rarement des événements, leurs produits ne sont disponibles que dans leur Pub de Joliette, on est contents de les avoir parmi nous», pointe Miki Trudel.

Lieu et horaires

TOHU

2345, rue Jarry E., Montréal Vendredi : de 16h à 23h

Samedi : de 12h à 23h

Dimanche : de 12h à 20h

À noter que...