La beauté de la semaine: Serena Drescher

20-10-2018 | 14h26

Serena Drescher vient de célébrer son 24e anniversaire de naissance et est étudiante en droit et en criminologie à l’Université d’Ottawa. Originaire de Laval où elle revient régulièrement pour voir ses proches et ses amis, Serena est aussi mannequin à ses heures et c’est avec plaisir qu’elle a accepté l’invitation de faire une séance photo pour cette chronique.

La jeune femme ne manque pas de détermination et elle entrevoit de grandes choses pour les années à venir. « J’aimerais être avocate en droit international, beaucoup de choses m’intéressent dans le domaine et j’ai encore quelques années d’études devant moi. » Quant à la photographie, cette passion est née il y a huit ans. « J’ai commencé à faire de la photo à l’âge de 16 ans, lors d’un projet aux études secondaires qui consistait à faire un défilé de mode pour une collecte de fonds pour la Fondation Rêves d’enfants. J’ai adoré ça et c’est devenu alors une façon de m’exprimer et de gagner confiance en moi. »

Serena adore poser pour les photographes, mettre en valeur des vêtements et s’amuser à jouer des personnes. « Je ne veux pas qu’on me regarde et qu’on se contente de dire que je ne suis qu’une belle fille. Je veux que ça aille au-delà de la beauté. Je veux qu’on voie une fille intelligente, une jeune femme qui peut avoir un impact et influencer les autres dans le but qu’ils deviennent de meilleures personnes. Être belle et sexy, pour moi c’est plus que de faire des photos en bikini ou en lingerie. Ça va au-delà de l’aspect physique » dit-elle avec aplomb.

Outre ses multiples passions, Serena a la fibre de l’entrepreneuriat puisqu’elle travaille sur un projet qui va allier à la fois la mode, la photographie et le mannequinat. « Je ne veux pas trop en dire pour l’instant, mais si l’on me suit sur mon compte Instagram, les gens vont éventuellement en apprendre un peu plus. »

Serena se considère comme une personne introspective qui a beaucoup d’ambition et qui a de multiples intérêts dans la vie. « Je cherche toujours à m’améliorer, à aller plus loin. Je suis une fille patiente et lorsque j’entreprends quelque chose, je tiens toujours à aller jusqu’au bout » ajoute cette jeune femme extravertie.

L’expressive jeune femme est pour l’instant célibataire et elle n’est pas du genre à s’en faire avec sa situation. « Pour l’instant, je suis en relation avec moi-même et je ne force pas les choses, ça viendra. En amour, je suis une romantique pathétique », ajoute-t-elle en riant.