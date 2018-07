La beauté de la semaine: Audrey Gélinas

12-07-2018 | 17h49

Audrey Gélinas est une fille dynamique qui ne tient pas en place une seconde! Il faut dire qu'elle a un emploi du temps très chargé et lorsqu'elle ne travaille pas, elle ne rate pas une occasion de profiter de la saison estivale, de voir des amis et de se rendre au populaire Beachclub. Audrey, qui est âgée de 26 ans, est d'ailleurs l'une des BeachBabes 2018 du plus grand club extérieur en Amérique du Nord.

Audrey est une fille très sociale, toujours de bonne humeur, et aussi très intense dans tout ce qu'elle fait. « Mes amies diraient que j'aime retenir l'attention de temps en temps, que j'ai beaucoup d'amour à donner, et que je suis une personne sur qui l'on peut compter. »

Audrey raconte que lorsqu'elle vu passer le message sur les réseaux sociaux que le Beachclub cherchait des Beachbabes, elle n'a pas hésité à faire parvenir sa candidature. « J'aime valoriser le Beachclub parce que je trouve qu'Olivier Primeau travaille très fort, et on peut être fier d'avoir une telle entreprise au Québec. Je me suis dit que je pourrais être une bonne ambassadrice parce que j'aime faire le party, voir des gens, participer à des événements, et c'est aussi l'occasion d'aller voir des spectacles qui y sont présentés. Le mot « Beachbabes » peut sembler péjoratif, mais ils ont vraiment choisi des filles et des gars de tous les styles qui ont de belles personnalités, qui ont quelque chose à dire, et qui représentent bien le Beachclub Notre travail consiste à en faire la promotion, d'en parler et de publier des messages sur les réseaux sociaux » ajoute Audrey. À noter que la séance photo pour cette chronique a d'ailleurs été réalisée au Beachclub.

Quant à son travail, Audrey a eu un parcours particulier. « J'ai étudié pour être organisatrice d'événements, mon premier objectif était d'organiser des mariages, et j'ai fait une technique d'intervention en loisirs. La vie m'a ensuite amenée à travailler avec les personnes âgées, et j'ai occupé un emploi dans un CHSLD durant cinq ans. J'ai ensuite décidé de prendre une année sabbatique, j'ai travaillé comme consultante marketing-réseaux sociaux dans des restaurants, et en ce moment, je suis chargée de comptes aux commandites pour l'Oktoberfest de Repentigny qui aura lieu du 7 au 9 septembre » raconte Audrey, qui a décidé de ne pas retourner travailler au centre d'hébergement. « J'avais une sécurité, un emploi très stable, mais j'ai préféré prendre le risque de travailler à mon compte », ajoute-t-elle. Au fait, si son visage d'Audrey vous est familier, c'est que vous l'avez peut-être vue à l'émission Vol 920, diffusée à TVA, à laquelle elle a participé il y a trois ans.

Puisqu'il est question d'Olivier Primeau, rappelons que le propriétaire du Beachclub sera l'un des trois conseillers de la nouvelle téléréalité XOXO qui sera diffusée cet automne à TVA, les autres étant Élisabetta Fantone et Cary Tauben. Ces trois personnalités qui auront chacun sous leur responsabilité une équipe de six filles célibataires, devront organiser des événements sensationnels où leurs protégées auront l'occasion de faire la fête et de rencontrer des garçons célibataires dans le but de former ultimement le couple le plus en vue du Québec. Une téléréalité nouveau genre qui s'annonce prometteuse, imaginée par des créateurs d'ici.