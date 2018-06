La beauté de la semaine: Stéphanie Beaudoin

Daniel Daignault 15-06-2018 | 13h59

Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2016, Stéphanie Beaudoin avait été surnommée par les médias « la voleuse sexy ». Ses photos s'étaient répandues dans les médias au Québec et au Canada, à la suite de son arrestation pour avoir commis des méfaits et des vols par effraction avec des complices, à l'été 2014. Elle venait alors d'avoir 21 ans.

En février 2016, la jeune femme avait été condamnée à 90 jours, une peine qu'elle devait purger au cours de 45 week-ends. Plus de deux ans plus tard, elle entrevoit maintenant l'avenir avec optimisme et dit regretter amèrement les gestes posés. « Ça a été une grosse erreur de parcours, je regrette sincèrement et jusqu'à la fin de mes jours, je vais devoir des excuses aux gens concernés. Je sais que je ne pourrai jamais réparer le mal et le tort que j'ai fait, j'en suis consciente, mais j'ai appris ma leçon. J'aimerais éventuellement aider des jeunes, les sensibiliser pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que moi » confie-t-elle.

Stéphanie est âgée de 25 ans et est originaire de Victoriaville. Elle a complété un cours en esthétique, et elle compte suivre un autre cours en août prochain, cette fois en coiffure. Elle pourra aussi reprendre sa carrière de mannequin en août prochain. Le juge Bruno Langelier lui avait imposé cette condition en février 2016, spécifiant qu'elle n'avait pas le droit de gagner sa vie, lire ici d'être payée, en posant pour des photos à titre de mannequin.

Soulignons que Stéphanie n'a évidemment pas été rémunérée pour la séance photo de cette chronique.

La jeune femme aime s'entraîner et se garder en forme, et elle a récemment commencé à s'initier à la boxe. « Je faisais du kickboxing quand j'étais plus jeune, et j'aime beaucoup l'entrainement relié à ce sport », dit-elle. Stéphanie dit avoir beaucoup gagné en maturité à la suite de cet épisode de sa vie et elle est visiblement repentante. « Ça m'a fait vieillir, j'ai compris beaucoup de choses, notamment sur mon passé, et je peux dire que j'ai vraiment cheminé », ajoute Stéphanie, qui a décidé de reprendre sa vie en main.