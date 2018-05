La beauté de la semaine: Karine Lefebvre

16-05-2018 | 10h51

Karine Lefebvre est une jeune femme dynamique et éminemment sympathique, une véritable bouffée de fraicheur dans le milieu dans lequel elle oeuvre. Originaire de Gatineau, Karine est âgée de 23 ans et est modèle depuis plusieurs années, notamment pour des vêtements et différents produits. « Je ne peux pas faire du high fashion, des défilés, parce que ma taille ne me le permet pas, mais je fais beaucoup de photos et différents contrats commerciaux. Je suis une fille toute simple, bien naturelle, et je ne suis pas du genre à me maquiller beaucoup, car lorsque je le fais, j'ai l'impression d'avoir l'air d'une drag queen », dit en riant celle qui possède un sourire craquant.

Karine vient également tout juste de s'inscrire à des cours d'art dramatique à Ottawa, car elle espère faire sa marque dans ce domaine. « Je joue aussi de la guitare depuis l'âge de 16 ans et j'aimerais bien faire ma marque aussi dans le milieu de la musique », ajoute celle qui ressemble étonnamment à Isabelle Boulay lorsqu'elle était plus jeune. La jeune femme a beaucoup de charisme et cette qualité lui sera certainement utile pour ses prochains projets, que ce soit à titre de comédienne, de musicienne ou de chanteuse.

Cette fille dynamique et très active possède également un grand sens de l'humour, une caractéristique qu'elle recherche, entre autres, chez ses amis et chez le sexe opposé. « J'aime les hommes matures qui ont un sens artistique et qui sont authentiques, pas ceux qui sont superficiels. Les hommes musclés avec tatouages et beaux bonshommes, ce n'est pas vraiment mon genre. J'aime plutôt les gens simples, des personnes qui ont des visions différentes de la vie et qui peuvent me permettre d'apprendre une foule de choses parce que je suis curieuse de nature » confie Karine.