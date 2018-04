La beauté de la semaine: Paméla Brisson

Daniel Daignault 13-04-2018 | 16h13

Lorsqu’elle pose ses magnifiques et grands yeux sur vous, il est impossible de se détacher du regard de Paméla Brisson. Âgée de 29 ans, Paméla possède un charisme fou, une élégance innée et un charme indéniable. Si jamais vous avez l’occasion de la croiser, vous serez non seulement captivés par sa beauté, mais vous craquerez aussi à coup sûr pour son rire communicatif. Cette femme dégage une joie de vivre contagieuse.

Paméla possède sa compagnie dans le milieu de l’esthétique en plus d’être formatrice en pose d’ongles dans une école privée. Ajoutez à cela qu’elle est souvent appelée à être modèle pour des photographes et qu’elle travaille aussi à titre de maquilleuse artistique et assistante en photographie, et vous avez là le portrait d’une femme dynamique qui a un emploi du temps plutôt chargé.

« J’ai commencé à faire de la photographie comme modèle à l’âge de 14 ans et je suis dans le domaine de l’esthétique depuis que j’ai 17 ans. J’aime faire de la photo parce que ça me fait de beaux souvenirs, ce sont de belles expériences. Ça me permet de jouer au modèle, ça me fait sentir sexy et bien dans ma peau. Mais j’aime aussi être derrière la caméra, travailler avec les photographes et les modèles. »

Paméla se décrit comme une femme très active – on s’en doutait un peu! – et vraiment spontanée. « Je suis une personne positive, toujours de bonne humeur, et j’ai beaucoup d’énergie. On dit aussi que je possède un bon sens de l’humour, j’aime rire et m’amuser dans la vie, sans la prendre au sérieux » ajoute-t-elle. Tous ceux qui la côtoient succombent à sa simplicité et à sa transparence. Parmi les rêves que Paméla caresse, elle aimerait pouvoir continuer à voyager à travers le monde, à la fois pour le travail et pour le plaisir. « Je veux avant tout continuer à m’épanouir dans mon travail et m’entourer de bonnes personnes qui me font grandir. Mes rêves, j’ai tendance à faire en sorte qu’ils se réalisent » dit-elle avec un large sourire.