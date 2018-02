La beauté de la semaine: Maude Desrochers

16-02-2018 | 13h15

Avec sa silhouette élancée, ses yeux perçants et son sourire irrésistible, Maude Desrochers porte à merveille le titre de Beauté de la semaine. La jeune femme âgée de 21 ans est originaire de la Rive-Sud et occupe un emploi dans un magasin grande surface. D’une volonté à toute épreuve, Maude croit en ses rêves et poursuit des études pour devenir agent de bord.

Celle qui possède un charisme indéniable ne passe pas inaperçue où qu’elle aille. Elle se décrit comme une fille très délicate qui est à l’écoute de ses proches, de son entourage. « Je suis très sociable et j’aime être entourée de gens, en apprendre davantage sur eux. Je suis curieuse de nature et je m’intéresse à une foule de choses afin d’emmagasiner un bon bagage de connaissances dans tous les domaines » ajoute-t-elle. Lorsqu’on lui demande quelle est sa plus grande qualité, Maude répond qu’elle est d’abord gentille et possède un bon caractère, mais aussi qu’elle a un grand cœur, précise Maude qui mesure 1,72 m.



Maude ne s’était jamais réellement prêtée à une séance photo professionnelle et elle adoré l’expérience. « J’aime être mise en valeur, me sentir belle », dit-elle.

En amour, et dans la vie en général, cette célibataire se décrit comme une fille très indépendante. « J’ai besoin de ma liberté et, tout dépendant des relations, je demeure une fille réservée, mais qui aime être indépendante. J’ai un bon cercle d’amis et j’ai besoin de les voir sur une base régulière. D’ailleurs, en amour, je recherche avant tout un homme ambitieux et indépendant, qu’il ne soit pas toujours collé sur moi. Et il doit bien sûr avoir une belle personnalité. »