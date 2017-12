La beauté de la semaine: Krystel Morin

Daniel Daignault 14-12-2017 | 15h41

Kystel Morin est originaire de Laval et est âgée de 30 ans. Elle fait de la photo à titre de modèle depuis de nombreuses années, et a recommencé à en faire récemment après avoir donné naissance à deux enfants.

« Depuis que j'ai eu mes enfants, je vois les choses différemment. Je trouve ça très valorisant d'être modèle pour des photographes, je me trouve encore plus belle à 30 ans avec deux enfants que lorsque j'étais plus jeune. J'aime quand je peux montrer, en photos, plusieurs facettes de ma personnalité, autant la femme sérieuse, sensuelle ou drôle. Je suis vraiment comblée, j'adore cet aspect de ma vie, et c'est sans oublier que j'ai de superbes enfants qui font mon bonheur » confie-t-elle.

La jeune femme au sourire étincelant est très sociable et extravertie. « Je ne suis pas une fille gênée, loin de là. Et je ne me gêne pas pour dire ce que je pense. Je suis une fille drôle, j'ai besoin de rire et de m'amuser. »

Krystel dit aimer les hommes virils qui font preuve d'assurance et qui, bien sûr, ont un bon sens de l'humour et ne se prennent pas au sérieux. Et en amour, sachez qu'elle se décrit comme une romantique qui raffole des petites attentions. « Je suis un peu têteuse là-dessus, j'aime me faire gâter, et je craque facilement lorsqu'on fait preuve de romantisme à mon endroit. »