Daniel Daignault 12-11-2017 | 13h59

La Beauté de la semaine, Marie-Fée Côté, a un look qui n’est pas sans rappeler les stars d’Hollywood des années 50. Cheveux blonds, lèvres pulpeuses, un regard intense, la jeune femme de 21 ans originaire des Laurentides ne passe pas inaperçue et est très en demande comme mannequin auprès des photographes.

« Je fais de la photo depuis mes études au Cégep. J’étais alors étudiante en Gestion de commerces et un jour, un ami qui étudiait en photographie m’a approchée pour poser pour lui. Ça a été un pur hasard, je n’y avais jamais songé, et depuis ce temps-là ça n’a jamais cessé. C’est vraiment un beau passe-temps pour moi, je pourrais même dire que c’est devenu une passion. Ça me permet de me sortir de mon quotidien », ajoute Marie-Fée qui vient de terminer son DEP en beauté & esthétique et fait des extensions de cils. « J’aime beaucoup mon travail, et j’essaie de planifier mon horaire de façon à ce que je puisse continuer à jouer les modèles. J’aime essayer différentes choses en photos, différents styles, et l’important est qu’au final, ça me ressemble, que je suis à mon mieux et que je sois heureuse du résultat. »

Célibataire pour l’instant, Marie-Fée est une fille très souriante qui aime rigoler et qui est toujours partante pour des imprévus. Tout récemment, elle a décidé en quelques minutes de partir pour New York avec une amie, pour quelques jours. « J’aime quand ça bouge, quand je peux faire des choses qui sortent de la routine. Je consacre beaucoup de temps à mes amis et à ma famille. » Dynamique à souhait, elle se décrit comme une fille fonceuse. « En amour, je suis une femme indépendante mais colleuse, et j’ai besoin de quelqu’un qui m’encourage et me pousse à accomplir des choses. J’aime les gars charismatiques qui ont de l’ambition » ajoute-t-elle.