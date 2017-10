La beauté de la semaine: France Paquin

Daniel Daignault 07-10-2017 | 12h19

France Paquin est l’exemple même de la femme dynamique et active qui accomplit quantité de tâches en une journée, qui a régulièrement un horaire qui l’amène à travailler du matin au soir, et qui ne semble jamais en ressentir les contrecoups. Une Wonder Woman? Presque!

Originaire du Saguenay, France habite Québec depuis maintenant sept ans. « J’occupe le poste de superviseure en chef des opérations de la chaîne Dooly’s – Québec, ce qui m’amène à me promener dans toutes les franchises au Québec, et je suis aussi coach Beachbody, un passe-temps qui me passionne » confie-t-elle. France fait des programmes d’entrainement, suggère des exercices de mise en forme pour les gens qui veulent s’entrainer à la maison, et le tout vient également avec un guide alimentaire. France est donc très en forme et son enthousiasme doublé à sa bonne humeur, en font une jeune femme très appréciée dans son entourage.

« Je fais un peu de tout, autant du cardio que de la musculation, et je fais aussi de la course. Je m’entraîne depuis environ huit ans, j’ai fait du spinning, de la musculation avec des plans alimentaires » ajoute-t-elle. En s’entraînant à la maison, France peut ainsi passer plus de temps avec son fils âgé de 4 ans.

Lorsque je lui demande ce que sa meilleure amie dirait d’elle, elle répond aussitôt : « Elle dirait que je suis folle! On ne sait jamais à quoi s’attendre avec moi et on sait qu’on va avoir du fun! Je suis une boîte à surprises et j’ai beaucoup d’humour aussi. J’ajouterais que je suis une bonne vivante, mais je suis aussi capable d’être sérieuse, les gens me connaissent sous un autre angle au travail. »

En amour, France avoue qu’elle n'est pas du tout romantique! « Et je suis loin d’être une dépendante affective, je suis très loin de ça » dit-elle en riant. France dit avoir eu beaucoup de plaisir à jouer les mannequins pour la séance photo pour cette chronique. « Je suis très bien dans ma peau et je trouvais l’expérience vraiment l’fun, et je suis flattée qu’on me l’ait proposée » ajoute France qui, plus jeune, était complexée parce qu’elle était grande. « C’est le contraire aujourd’hui, je suis contente de mesurer près de 5 pieds 10 pouces » ajoute la jeune femme que l’on peut suivre sur Instagram, sur Facebook et qui entretient de beaux rêves pour sa carrière de coach.