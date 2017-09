La beauté de la semaine: Albane Marion

Daniel Daignault 07-09-2017 | 17h13

Originaire de France, Albane Marion est âgée de 23 ans et habite à Québec depuis huit ans. Elle est serveuse, barmaid, mannequin et aussi technicienne en pose de cils.

« Je fais de la photo depuis que j’ai l’âge de 16 ans, ça me permet de m’extérioriser. J’ai toujours bien du plaisir à poser pour des photographes et j’ai toujours été satisfaite des résultats, ce sont de belles expériences » dit-elle, ajoutant qu’habituellement, ce sont ses yeux et ses longues jambes qui retiennent l’attention des hommes. Albane se décrit comme une femme divertissante qui ne se prend surtout pas au sérieux et qui est une femme attentionnée sur le plan affectif.

Il suffit de la côtoyer pour rapidement découvrir à quel point Albane est une femme enjouée, sympathique et drôle. Elle a de l’énergie à revendre et il est difficile de résister à son enthousiasme. « Je suis une personne qui aime relever des défis, vivre de nouvelles expériences, et toucher à différents domaines. J’ai fait du théâtre et de l’art dramatique durant plusieurs années, et je dirais que ça m’a aidé, plus jeune, à être moins gênée. Aujourd’hui, je dirais que je suis clairement une femme extravertie qui aime être en contact avec le public. J’aime m’amuser, je n’ai pas peur du ridicule, et je suis du genre à voir la vie de façon positive. Il y a mille façons de s’accomplir dans la vie et il y a tellement de choses que j’aimerais faire! »

Pour les amateurs de boxe, Albane n’est pas une figure inconnue puisqu’elle est aussi « ring girl » depuis trois ans. Bref, une fille occupée qui fait tourner les têtes partout où elle passe.