La beauté de la semaine: Carol-Anne Deschênes

Daniel Daignault 10-08-2017 | 21h27

Carol-Anne Deschênes est une jeune femme de 23 ans qui ne manque pas d’assurance. Elle adore poser pour les photographes et en retire beaucoup de satisfaction.

Même si au premier coup d’œil elle peut sembler plutôt gênée, voire réservée, il suffit de discuter quelques instants avec cette employée d’un bar pour découvrir qu’elle est très sociable et enjouée. « J’aime parler aux gens, faire beaucoup d’activités et j’apprécie beaucoup me retrouver avec des amis au resto, prendre un verre et discuter » confie-t-elle.

Cette passionnée s’investit à fond dans tout ce qu’elle entreprend, que ce soit sur le plan professionnel, avec ses amis ou en amour. « Je ne suis pas une dépendante affective, mais je suis attentionnée et romantique, j’aime démontrer à la personne qui partage ma vie qu’elle est importante à mes yeux. Je suis une romantique, mais il est important aussi pour moi d’être indépendante, Je ne suis pas une fille matérialiste, j’aime les choses toutes simples, les petites attentions » ajoute Carol-Anne, native de Montréal.

Même si elle ne fait que 5 pieds 4 pouces, Carol-Anne ne voit pas cela comme un obstacle pour sa carrière de modèle qu’elle entend poursuivre en parallèle avec son emploi. « J’aimerais poursuivre dans cette voie, poser pour des photographes pour des magazines, j’aimerais réussir à percer sur la scène internationale comme modèle » précise celle qui rêve de voyager en Europe et d’être appelée à se déplacer éventuellement à l’étranger afin de poser pour des photographes.

Chose certaine, avec son regard de feu, sa moue boudeuse et sa silhouette, Carol-Anne ne passe pas inaperçue et compte de plus en plus d’abonnés sur Instagram.