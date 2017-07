La beauté de la semaine: Marie-Lise Therrien

Daniel Daignault 12-07-2017 | 11h32

Gérante d’un magasin et modèle à temps partiel depuis quatre ans, Marie-Lise Therrien est âgée de 22 ans. C’est avec beaucoup de plaisir qu’elle s’est prêtée à la séance photo pour les besoins de cette chronique.

« J’adore ce passe-temps qui est devenu une passion. J’ai développé beaucoup de confiance en moi au fil des ans en posant pour des photographes. J’étais aux prises avec certains complexes et grâce à la photo, j’ai appris à m’aimer et à m’accepter telle que je suis » confie Marie-Lise, qui précise que c’est sa taille filiforme qui lui causait des problèmes d’estime de soi. « J’étais gênée de ne pas avoir de formes et d’être grande, et j’ai réalisé avec le temps que je pouvais quand même être sexy et je suis fière de moi. »

Native de Longueuil, Marie-Lise est très en demande auprès des photographes et elle avoue que jamais elle n’aurait imaginé, il y a quelques années, qu’elle aurait pu éprouver autant de plaisir à jouer au mannequin.

Marie-Lise se décrit comme une jeune femme à l’esprit très ouvert et au grand cœur, et qui n’est pas du genre à juger les autres. « On vit notre vie, et je pense qu’on n’a rien à dire sur ce que les autres font ou leurs agissements. À la base, je suis une fille très dynamique et enjouée, toujours de bonne humeur, et j’essaie de demeurer toujours positive quoi qu’il advienne. »

La Beauté de la semaine n’est pas du genre à reculer devant les obstacles et elle fait preuve d’une belle détermination. « Dans le domaine de la vente, quand tu atteins un certain niveau, ça ne s’arrête pas là, il y a toujours moyen de se surpasser. Et si j’ai réussi dans ce domaine, je suis convaincue que je vais pouvoir accomplir d’autres choses » ajoute celle qui cultive plusieurs rêves.

Entre son travail de gérante d’une boutique et ses séances photo, Marie-Lise dit avoir bien peu de temps pour faire autre chose. Sur le plan affectif, Marie-Lise se décrit comme une amoureuse attentionnée, plutôt dépendante affective. « J’ai besoin d’amour, qu’on m’accorde de l’attention, de me sentir aimée et qu’on m’accorde du temps, mais je suis aussi du genre à ne pas me gêner pour exprimer mes sentiments. »