La beauté de la semaine - Marie-Claude Dubuc

Daniel Daignault 10-05-2017 | 10h40

La beauté de cette semaine, Marie-Claude Dubuc, possède un véritable regard ensorcelant et un look de star d’Hollywood. Une femme superbe et attachante au sourire désarmant. Âgée de 32 ans, Marie-Claude est esthéticienne et maquilleuse et touche à tout ce qui se rapporte au milieu de la beauté depuis plus de treize ans. Elle travaille à son compte depuis cinq ans et a notamment souvent été appelée à maquiller différentes personnalités du milieu culturel.

«Je rêve d’aller habiter et travailler en Californie, confie-t-elle. J’aimerais avoir mon salon et faire des maquillages pour des gens qui travaillent dans le milieu de la télé et du cinéma.»

Marie-Claude n’est pas du genre à passer inaperçue et tous les regards se portent en sa direction lorsqu’elle met les pieds quelque part.

«Ma meilleure amie dit que j’ai une aura fluorescente et ma mère disait la même chose. Comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, j’ai toujours baigné dans le domaine de la beauté et il est important pour moi de bien paraître. On ne verra jamais aller quelque part sans être maquillée et coiffée, tout dépendant du contexte, évidemment, sans exagération.»

Marie-Claude s’est prêtée avec plaisir à la séance photo.

«Je ne suis pas pudique, j’aime faire de la photo. Comme toutes les filles, on se trouve toujours des complexes et il y a des petites choses qu’on voudrait changer, mais je pense qu’à la base, il faut s’aimer comme on est. Et être sexy, je crois que c’est avant tout un état d’esprit.»

Célibataire pour l’instant, Marie-Claude espère rencontrer un jour un homme drôle et passionné.

«Il ne doit pas se prendre au sérieux, avoir de la drive et, surtout, ne jamais me prendre pour acquis sinon il va me perdre, ajoute-t-elle. Il doit aussi être spontané, savoir me surprendre en organisant une activité, un petit voyage ou quelque chose du genre, je suis toujours partante!»

Marie-Claude possède sa page Facebook: Esthétique MC – Marie-Claude Dubuc.