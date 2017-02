Daniel Daignault 15-02-2017 | 17h22

La Beauté de la semaine, Jessica Guay Cyr, à un look à la Shakira, un regard de feu et des lèvres pulpeuses.

«On pense souvent que je suis une Latino, mais non. Je pense que je tiens ça de mon père parce qu’il a le teint foncé», nous a-t-elle dit.

À seulement 20 ans, Jessica est maman d’un petit garçon. Entre son rôle de mère, ses études en esthétique, et ses sorties entre amies quand elle le peut, elle va au gym cinq fois par semaine. «C’est comme une drogue pour moi, j’ai besoin de faire de l’exercice, de dépenser de l’énergie, de me tenir en forme. C’est aussi une bonne façon de me défouler, je me sens mieux après.»

Jessica se dit passionnée de magasinage. Elle aime tout spécialement acheter de la lingerie.

Son rêve: partir vivre en Floride! « C’est l’un de mes buts. J’aimerais aller m’établir là-bas, peut être à Miami, mais chose certaine aller vivre dans le Sud et avoir ma propre entreprise dans le domaine de l’esthétique. J’aimerais faire des maquillages pour le cinéma, pour des mannequins.»