La Beauté de la semaine: Cristèle Beauchamp

Daniel Daignault 15-12-2016 | 11h46

Notre Beauté de la semaine, Cristèle Beauchamp, s'est imprégnée de l'esprit du temps des Fêtes à l'occasion de cette séance photo.

La jeune femme de 26 ans est native de Saint-Eustache. En plus d'être modèle pour différents événements corporatifs - elle sera notamment au prochain Salon de l'auto à Montréal -, elle possède sa compagnie d'animation pour fêtes d'enfants (CriOFun Animations) à laquelle elle consacre beaucoup de temps.

«Noël est une fête très importante, sinon la plus importante de l'année qui permet de rassembler toute la famille, notamment les cousins et les cousines de qui je suis très proche. C'est l'occasion de festoyer ensemble en famille et on mise beaucoup sur les enfants pour mettre de la magie dans le temps des Fêtes», a-t-elle commenté.

Cristèle est une brillante jeune femme, maman de deux filles de 3 et 4 ans. Elle se promet un Noël magique avec ses petites et toute la famille.



Dynamique, Cristèle se décrit comme une véritable boîte à surprises!

«Je suis une curieuse de nature, j'aime toucher à tout, que ce soit la chanson, la peinture, la guitare et l'escalade. Je suis une passionnée, je m'intéresse en particulier à tout ce qui se rattache à l'art. C'est ce qui m'amène entre autres à faire des séances photo, car c'est une belle façon pour moi d'extérioriser mon art corporel. Je suis une maman, mais je suis aussi une femme, et j'aime me mettre en valeur, j'aime me sentir féminine et miser sur ma sensualité», a confié Cristèle.

Notre Beauté de Noël ajoute qu'elle est une amoureuse dévouée, prête à tout pour plaire à l'homme qu'elle aime. «Je suis une femme à marier, a-t-elle ponctué en riant.