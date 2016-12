La Beauté de la semaine: Alexe Arsenault

Daniel Daignault 27-10-2016 | 14h46

La Beauté de la semaine est Alexe Arsenault, une jeune femme de Québec dynamique et charismatique.

Alexe travaille au restaurant Il Teatro du Capitole de Québec tout en poursuivant ses études.

À 19 ans, après avoir étudié en soins infirmiers, elle rêve de faire carrière comme mannequin, et notamment de poser pour des boutiques et des marques de vêtements. Avec son sourire irrésistible, sa silhouette élancée, ses jambes qui n'en finissent plus et ses superbes yeux bleus qui ne laissent personne insensible, elle a toutes les qualités pour réussir dans ce milieu.

«J'aimerais aussi beaucoup faire des défilés », dit-elle.

«On dit de moi que je suis toujours de bonne humeur, toujours souriante, c'est ma marque de commerce, et je suis une fille très patiente et optimiste face à la vie», a-t-elle confié.