La beauté de la semaine: Kim Côté-Tremblay

Daniel Daignault 14-09-2016 | 17h02

Notre Beauté de la semaine, Kim Côté-Tremblay, aime l'été et passer du temps au bord de la piscine. Elle participe d'ailleurs à des compétitions de bikini.

Native de Baie-Comeau, Kim habite Québec depuis de nombreuses années où elle est serveuse et barmaid.

«J'adore mon travail, ça me permet de rencontrer une foule de gens. Je n'ai vraiment pas l'impression de travailler.»

Spontanée et souriante, toujours de bonne humeur, Kim se décrit comme une timide.

«Quand je travaille, c'est comme si je jouais un rôle et je me sens bien, surtout que je côtoie des gens très sympathiques, raconte-t-elle. Par contre, lorsque vient le temps de parler en public, c'est plus difficile pour moi et les concours constituent un beau défi en ce sens. Et pour faire des photos, je ne suis pas timide non plus. J'adore poser, me laisser aller, suivre les directives du photographe, tenter diverses choses devant la caméra. Je trouve que les photos reflètent bien ma personnalité.»