Le millionnaire Travers Beynon passe toutes ses nuits avec quatre femmes dans son lit

Ancien sportif de haut-niveau et ancien mannequin, le millionnaire Travers Beynon a une femme, des enfants et plusieurs maîtresses qui vivent tous ensemble dans un manoir.

«Chaque soir, il y a quatre femmes dans mon lit», se vante Beynon, qui expose ses excentricités et sa vie de luxe sur Instagram, avec un goût évident pour le sensationnalisme et les petits scandales.

Les photos qu’il publie contiennent la plupart du temps de jeunes filles dénudées, certaines, même, en position de soumission.

Cet ancien joueur de l'Australian Football League passe son temps dans sa piscine, en boîte de nuit ou à la salle de musculation accompagné par ses jeunes maîtresses.

«Personne ne s'en plaint», a-t-il affirmé. Il y en a parfois d'autres, couchées sur le sol. La créativité est importante. Il faut innover chaque semaine. Je n'ai pas l'habitude de dormir beaucoup. Pourquoi sont-elles avec moi? C'est simple: pour le plaisir. C'est addictif. Elles sont dingues de ma créativité», précise en toute modestie celui qui est surnommé Candy Man par le Daily Mail.

Find out the real story behind the Candyman...an exclusive interview by @oceanroadmagazine. Click the link in the bio to reveal all. #truthbetold #dontlistentofakenews #behindcloseddoors #candyman #candyshopmansion #oceanroadmagazine Une publication partagée par Travers Beynon (@traversbeynonofficial) le 2 Avril 2017 à 3h01 PDT

Même sa femme Taesha Beynan, 26 ans, ne semble pas s’en plaindre.

«Il a beaucoup de petites amies, mais qu'une seule femme», affirme-t-elle avec fierté.

Dans leur manoir, vivent également Valentino et Lucciana et les enfants de Travers âgés respectivement de 18 et 15 ans. Cette dernière a même une idée de sa future vie: «Quand je serai plus âgée, j'aimerais avoir un mari qui ressemble à mon papa.»