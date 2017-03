20 choses à savoir sur la lutteuse Maryse Ouellet

23-03-2017 | 11h08

La World Wrestling Entertainment (WWE) et le lutteur québécois Kevin Owens s'amènent à Montréal au Centre Bell vendredi, mais saviez-vous qu'une lutteuse bien de chez nous du nom de Maryse Ouellet y roule sa bosse également depuis 2006?

La jolie blonde, peu connue du public de la La Belle Province, ne sera pas en action vendredi soir, mais elle se prépare activement pour le gala de lutte le plus important de l'année: WrestleMania 33 le 2 avril prochain à Orlando, en Floride.

Maryse et son mari, Mike Mizanin, alias The Miz, y affronteront alors un autre couple de la lutte: John Cena et Nikki Bella. Il s'agira de son premier match en plus de six ans.

En attendant, voici 20 choses à savoir sur Maryse Ouellet:

1- Elle est née le 21 janvier 1983 à St-Eustache (34 ans)

📸💋🔥 Une publication partagée par Maryse Ouellet 💋 (@_maryseouellet) le 15 Sept. 2016 à 14h22 PDT

2- Elle vit à Los Angeles

Hope you guys enjoyed @totaldivas on @eentertainment tonight... until next week!!!!! 🎶 Une publication partagée par Maryse Mizanin (@marysemizanin) le 7 Déc. 2016 à 20h11 PST

3- Elle parle français, anglais et est capable de lire l’espagnol

4- Avant de travailler pour la WWE elle était mannequin

5- Elle a posé dans l’édition du «2007 Girls of Canada calendar» pour Playboy





6- Elle a été finaliste au concours «Diva Search» en 2006

7- Elle est la première lutteuse à avoir été sacrée deux fois Divas Champion dans l’histoire de la lutte

8- Elle aime insulter ses adversaires en français

9- Sa prise de soumission se nomme le French Kiss DDT

10- Elle est mariée au lutteur Mike Mizanian, The Miz, depuis le 21 février 2014

❤️ Une publication partagée par Maryse Ouellet 💋 (@_maryseouellet) le 21 Févr. 2017 à 15h06 PST

11- Elle a quitté la WWE en 2011, mais elle est revenue en avril 2016 pour aider son mari à gagner son 5e titre de Champion Intercontinental

12- Depuis son retour, Maryse agit comme gérante pour son mari

The #itcouple has arrived!!!! Une publication partagée par Maryse Mizanin (@marysemizanin) le 11 Mars 2017 à 12h59 PST

13- Elle possède un tatouage sur son poignet gauche en l’honneur de son père Guy, décédé dans un accident de voiture alors qu’elle avait 15 ans

14- Elle apparaît dans la vidéo de la chanson Throw It On Me de Timbaland

15- Elle a eue des petits rôles dans quelques films dont Sharkanado 3: Oh Hell No!, Santa Little Helper et Isle of the Dead

It's official, my movie ISLE Of THE DEAD is premiering on SyFy Channel August 18 and 19, i'm sooo excited @joeylawrence @syfy @nicklyondirector #femalelead #actionmovie #intense Une publication partagée par Maryse Mizanin (@marysemizanin) le 13 Août 2016 à 4h40 PDT

16- Elle est diplômée en administration des affaires et est ceinture noire d’arts martiaux

Slice of my workout tonight, thanks to @mattblank08 @unbreakableperformance 👊😎🎶😅 Une publication partagée par Maryse Ouellet 💋 (@_maryseouellet) le 9 Mars 2017 à 23h34 PST

17- Lorsqu’elle a quitté la lutte en 2011, elle lancé une collection de vêtements de et bijoux nommé House of Maryse

Maryse and Mark Wong Lotus Lace superstar Dress #BESEXY #HouseOfMaryse pic.twitter.com/IqyNs3v0Z4 — House Of Maryse (@TheHouseOfMarys) 14 janvier 2015

18- Elle a aussi travaillé comme agent immobilier

Remember the house I bought without telling my husband on @totaldivas episode3???? @eentertainment !!!!! This is it and lets just say my husband is very happy now 👌😎 #TakeALook Une publication partagée par Maryse Mizanin (@marysemizanin) le 13 Mars 2017 à 11h34 PDT

19- Elle a quatre chiens: Pumpkin, Spice, Latte et Moka

20- En 2016, elle a légalement obtenu une arme à feu après que quelqu’un a tenté de pénétrer dans sa maison