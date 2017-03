Megan Fox accueille les livreurs en tenue de latex

22-03-2017 | 12h46

Megan Fox accueille les livreurs en latex La sublime Megan Fox a célébré le printemps de façon coquine en publiant sur son compte Instagram une photo d’elle en tenue sexy en latex, en précisant que c’est ainsi qu’elle accueille les livreurs lorsqu’ils sonnent à sa porte. La voici:

When you answer the door for the delivery like... @fredericks_hollywood #momlife Une publication partagée par Megan Fox (@the_native_tiger) le 21 Mars 2017 à 14h39 PDT

On notera au passage que la jeune femme à de l'humour avec ce mot-clic #momlife (vie de maman), qui en agacera plus d'une au passage.

Mais la belle Megan est surtout une femme d’affaires pragmatique et efficace, qui sait pertinemment comment attirer l’attention. Car la mise en ligne de cette photo invitante est en fait une simple publicité pour la marque de lingerie Frederick’s of Hollywood, dont elle est l’une des propriétaires, en plus d’être son ambassadrice.

Un bon coup, puisque mercredi le cliché de l’actrice au corps de rêves avait été aimé par près de 200 000 personnes.

La semaine dernière, Megan Fox avait déjà publié une photo de la nouvelle compagne de Frederick’s of Hollywood.