Les trois règles d'or de l'orgasme

06-03-2017 | 23h57

Si 95 % des hommes hétérosexuels atteignent l'orgasme à chaque rapport, seulement 65 % des femmes, hétérosexuelles et bisexuelles, y parviendraient.

C'est l'une des conclusions d'un sondage sur internet au cours duquel plus de 52 000 personnes en couple ont été interrogés à propos de leur sexualité.

Il visait à illustrer qu'il existe trois règles d'or qui permettraient aux femmes d'atteindre l'orgasme bien plus facilement: des baisers langoureux, la stimulation génitale manuelle et le sexe oral

Si vous faites partie des 30 % d'hommes pensant que la pénétration vaginale est le moyen le plus efficace pour une femme d'avoir un orgasme, vous vous trompez! D'après les nombreuses femmes sondées au cours de l'étude, 35 % d'entre elles affirment qu'un rapport sexuel uniquement vaginal est suffisant, alors que 80 % des répondantes disent atteindre le plaisir maximale à tous les coups grâce au fameux trio.

Les positions inexplorées, la musique, parler au lit, être amoureuse ou bien encore avoir un rapport plus long peuvent également augmenter la possibilité d'un orgasme chez la femme.

Les chercheurs ont tenu à rappeler que la différence de fréquence entre l'orgasme masculin et le féminin pourrait être en grande partie due au fait qu'il faille plus de temps aux femmes pour jouir que les hommes, et que ces derniers chercheraient à atteindre l'orgasme beaucoup plus rapidement que leur partenaire.