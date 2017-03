Les gars performants au lit ont une chose en commun

06-03-2017 | 14h01

Les bêtes de sexe auraient un point commun: ils seraient expressifs au lit.

Plus vous êtes bruyant, plus vous êtes satisfait sexuellement et plus votre partenaire le ressent apparemment, selon une étude de l’Université de Lancashire et de l’Université de Leeds. Mais en réalité, c'est dans le cerveau que cela se passe. Selon les chercheurs, en caricaturant un peu, lorsque vous êtes expressif, votre partenaire est rassurée sur sa performance, donc elle prend confiance en elle et s'exprime davantage. C’est un cercle vertueux en somme.

Pour en arriver à ce résultat, les scientifiques ont étudié 71 femmes actives sexuellement âgées de 18 à 48 ans. La question posée portait sur leur performance vocale au lit.

Pour 66 % d’entres elles, si elles crient, c’est avant tout pour encourager leur partenaire et le pousser à s’améliorer pour les mener jusqu’à l’orgasme.

87 % des répondantes ont également déclaré qu’elles gémissent pour stimuler la confiance de leur amant.