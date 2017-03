Les hommes tatoués plaisent aux femmes

01-03-2017 | 13h59

Porter un tatouage, pour un homme, c'est sexy et ce serait même un avantage incontestable pour séduire les femmes.

Après avoir montré des photos de gars tatoués à 2369 femmes et 215 hommes, des chercheurs du collège médical de l'Université Jagellon, en Pologne, ont constaté que les femmes trouvaient les hommes avec des tatouages non pas plus attractifs, mais en meilleure santé et les estimaient dotés d'un caractère plus dominateur.

Celles-ci les jugeaient aussi globalement comme de potentiels meilleurs partenaires sexuels.

Quant aux hommes interrogés, ces derniers avaient en majorité trouvé les sujets tatoués plus «attrayants».

Un petit bémol toutefois: les femmes qui ont participé à cette étude ont estimé que les hommes tatoués faisaient potentiellement de moins bon pères. Parce que porter un tatouage ferait de nous des mauvais garçons?