Trop d'exercices intenses nuiraient à la libido

27-02-2017 | 16h08

Les hommes qui font régulièrement de l’exercice physique intensément pourraient avoir une libido moins forte que les autres.

C'est le constat qu'ont fait des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord.

En posant des questions à 1100 hommes faisant de l’exercice, les scientifiques ont constaté que plus l’exercice était long et intense, moins ceux qui en font avaient envie d’avoir des relations sexuelles. Ceux qui faisaient des activités physiques plus modérées avaient notamment plus de désir, de fantasmes ou d’appétit sexuel.

En examinant les résultats des réponses à leur questionnaire, les chercheurs américains pensent que la fatigue et la baisse de testostérone de ceux qui font des exercices plus éreintants peuvent expliquer cette baisse de libido.

Toutefois, cette recherche a seulement permis d’établir une corrélation entre l’exercice et la libido, elle n'a pas déterminé si c’est l’exercice intense qui la fait baisser. De plus, puisque les participants ont volontairement choisi de répondre aux chercheurs sans avoir été choisis au hasard, il est impossible de savoir s’il s’agit d’un échantillon réellement représentatif de la population masculine.

Les chercheurs ont néanmoins recommandé aux médecins qui aident des hommes souffrant de dysfonctions sexuelles ou de problème de fertilité de prendre en considération l’intensité des exercices dans leur diagnostic.

Cette recherche a été publiée dans la revue scientifique Medicine & Science in Sports & Exercise.