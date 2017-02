27-02-2017 | 11h42

Dans la famille Kardashian, on aime se faire prendre en photo, si possible en prenant des poses sexy, et la nudité ne pose aucun problème. La mannequin Blac Chyna, qui vient a priori de se séparer de Rob Kardashian, ne déroge pas à cette règle. Elle a publié sur Instagram ces trois clichés d'elle, jouant avec l'objectif, dans un lit.

Le résultat est quand même esthétiquement très élégant

Une publication partagée par Blac Chyna (@blacchyna) le 22 Févr. 2017 à 8h18 PST

Une publication partagée par Blac Chyna (@blacchyna) le 22 Févr. 2017 à 14h55 PST