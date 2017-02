Moche mais mannequin

24-02-2017 | 00h10

La beauté, c'est très subjectif, d'accord, mais il y a quand même des gars plus moches que d'autres. C'est le cas du britannique Del Keens qui est quand même devenu mannequin.

Del Keens semble plutôt bien vivre son statut de «moche». «Je suis comme je suis, et mon visage est mon gagne-pain, comme Heidi Klum» a-t-il dit à Vice.

Cet ancien coursier de Londres qui s'est installé à Berlin a fait de son physique disgracieux un avantage en devenant «mannequin laid». Il est vrai que son visage ne passe pas inaperçu et reste dans les esprits.

Découvert par un photographe il y a une vingtaine d'années, il a déjà travaillé pour Diesel et Calvin Klein. C'est l'agence spécialisée dans les visages «intéressants» Ugly Models qui lui a proposé son premier contrat. Depuis, il a créé sa propre agence, Misfit Models, qui compte déjà 600 mannequins.

«Je suis célibataire en ce moment, mais j'ai eu plusieurs femmes dans ma vie», a-t-il confié, soulignant que cela devenait d'ailleurs de plus en plus facile avec les années. «C'était beaucoup plus difficile quand j'étais jeune. Les ados sont méchants et superficiels. Mais mon apparence éloigne les idiots, ce qui est un plus».

Très conscient de son physique, il ne prend pas mal les remarques, mais tout dépend du contexte.

«Si quelqu'un me dit «T'es laid», je lui rétorque «Et alors? Tu ne m'apprends rien de nouveau». Si quelqu'un me le dit en privé, en revanche, je trouve ça blessant».

L'avantage à ce statut de moche, selon lui, c'est qu'il n'a pas peur de vieillir.

«Le fait de vieillir ne dérange pas autant que les autres, parce que je n'ai jamais vraiment eu un beau physique».