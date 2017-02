Combien de temps faut-il pour atteindre l'orgasme?

21-02-2017 | 15h49

Les hommes et les femmes vivent une cruelle inégalité vis-à-vis de l'orgasme. Le plaisir est plus court et moins facilement renouvelable pour les gars en général. Mais plus concrètement, combien faut-il de temps exactement pour que les uns et les autres atteignent la jouissance?

Les célèbres sexologues William Masters et Virginia Johnson ont consacré une grande partie de leur carrière à étudier les mystères de l'orgasme.

Lors d'un rapport avec pénétration, une femme atteindrait l'orgasme au bout de 10 à 20 minutes selon l'étude.

La durée d'un rapport sexuel pour un homme avant le pic de plaisir serait entre 7 et 14 minutes, mais en comptant les préliminaires. Car s'il y a pénétration uniquement, la durée moyenne que prendrait un homme pour atteindre l'orgasme ne serait que de deux minutes.

Si les femmes peuvent entamer un nouveau rapport sexuel très rapidement après avoir atteint l'orgasme, les hommes doivent attendre 30 min à une heure après l'éjaculation.