Une actrice dans Harry Potter pose nue dans Playboy

17-02-2017 | 15h49

Autrefois sage et ingénue lorsqu'elle interprétait le rôle d'Evanna Lynch dans «Harry Potter et le prince de sang mêlé» et «Les reliques de la mort», l'actrice Scarlett Byrne, aujourd'hui âgée de 26 ans, apparaît nue dans le dernier numéro du magazine Playboy.

Quelques années après avoir définitivement quitté les bancs de Poudlard, les fans de la gentille sorcière ont pu la retrouver les fesses à l'air.

Scarlett Byrne fait en effet une apparition dans le plus simple appareil, comme en atteste cette photo que la belle n'a pas hésité à relayer sur son compte Instagram, en précisant qu'elle était très fière.

Et il n'y a pas à dire, la jolie Scarlett est vraiment devenue une jeune femme sexy.