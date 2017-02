Une émission de télé pour trouvé le grand amour, le vrai

Marc-André Lemieux 17-02-2017 | 11h02

La chaîne de télé MOI&cie prépare un docu-réalité intitulé Homme cherche sérieux, pour les gars âgés de plus de 30 ans en mal d'amour sur le long terme.

C'est le concepteur de BeachClub et de Barmaids qui réalisera cette émission centrée sur la quête amoureuse de cinq célibataires prêts à s'engager.

Simon Sachel décrit sa nouvelle offrande comme une sorte d'anti-Invincibles, cette série-culte dans laquelle les personnages campés par François Létourneau, Pierre-François Legendre, Patrice Robitaille et Rémi-Pierre Paquin faisaient le pacte de rompre avec leurs copines respectives.

Dans Homme cherche sérieux les candidats concluront le pacte contraire: celui de dire adieu aux rencontres sans lendemain pour trouver le véritable amour.

La série de 14 épisodes de 30 minutes sera diffusée cet automne.

On promet d'offrir aux téléspectateurs un accès privilégié aux démarches des participants pour dénicher la perle rare: sites et agences de rencontre, speed dating, blind dates, etc. Bien entendu, la production aidera les candidats à atteindre leur objectif en mettant à leur disposition une panoplie de spécialistes, comme des coachs en séduction, des psychologues et même des sexologues.

«Mais ça reste ludique, précise Simon Sachel. On veut juste essayer de briser leurs patterns.»

Casting plus vieux

Contrairement à Occupation double, Vol 920 et autres Célibataires et nus, le casting d'«Homme cherche sérieux» sera composé de candidats de 30 à 50 ans.

«On veut des gars allumés qui ont essayé de choses qui n'ont pas fonctionné, explique Simon Sachel. On veut des gars qui veulent se mettre en danger, des gars qui veulent se dévoiler pour vrai.»

Bien qu'Homme cherche sérieux présentera un casting 100 % masculin, le public visé sera féminin. Selon MOI&cie, la série permettra aux téléspectatrices de comprendre comment fonctionne le cerveau des hommes célibataires d'aujourd'hui.

Dur dur de faire des rencontres

«Homme cherche sérieux» s'ajoute aux nombreuses émissions de rencontres amoureuses qui surgissent de partout depuis quelques temps. Seulement à V, Coup de foudre est réapparu en septembre dernier et l'automne prochain, ce sera au tour d'Occupation double d'effectuer un retour.

Pour Simon Sachel, cette surabondance de dating shows n'est guère étonnante. «En interviewant les candidats de Célibataires et nus et Barmaids, j'ai vu beaucoup de désarroi, note le réalisateur. C'est difficile de rencontrer quelqu'un, aujourd'hui. C'est difficile d'établir un lien de confiance quand tu peux être flushé d'un coup de pouce à gauche.»

La chaîne MOI&cie entre en période de recrutement pour Homme cherche sérieux, et c'est ici que ça se passe si vous êtes intéressés.