Le meilleur moment pour faire l'amour

13-02-2017 | 11h21

C'est le matin, entre 8 h et 10 h que les hommes et les femmes seraient le plus disposés à faire l'amour, selon une étude réalisée par la chaîne de pharmacies britannique Superdrug. Les taux de testostérone et d'endorphines sécrétés atteignent en effet généralement un pic à ces heures-là.

Le moment idéal par excellence serait le dimanche à 9 h, a rapporté Gentside, soulignant que les couples ont toutefois tendance à privilégier la journée du samedi. Ce qui s'explique davantage par nos routines de vie, puisque le samedi marque le début du week-end, et les conditions sont plus facilement réunies pour prendre le temps de faire de gros câlins.

Une autre étude commandée par Lovehoney.com, un site internet spécialisé dans la vente de jouets sexuels, s'est intéressé à la meilleure période de l'année pour faire l'amour. Assez logiquement, c'est l'été, marqué par la chaleur, juste devant l'hiver, qui incite à se rapprocher et à se blottir l'un contre l'autre pour avoir plus chaud.

Les activités qui débouchent le plus aisément sur une relation sexuelles sont dans l'ordre, selon l'enquête de Superdrug: un dîner romantique, une soirée devant la télé, une discussion-confidences, une soirée dans à trinquer dans un bar ou encore soirée entre amis.

Et voici maintenant les 10 meilleurs moments potentiels pour avoir une relation sexuelle:

1. le dimanche à 9h

2. le samedi soir à 22 h 30

3. le samedi soir à 23 h 30

4. le vendredi soir à 22 h 30

5. le samedi matin à 10 h 30

6. le samedi à 11 h 30

7. le vendredi soir à 23 h 30

8. le samedi soir à 23 h 15

9. le samedi soir à 21 h 30

10. le dimanche à 21 h 30

Mais entre nous, pas besoin de «scientifiques» pour vous dire quand faire l'amour. Enjoy!