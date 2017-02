4 signes que vous êtes dans une relation toxique (et qu'il faut fuir!)

John Nais 08-02-2017 | 16h45

L'amour rend aveugle, selon le dicton. Il est vrai que nous avons souvent tendance à idéaliser notre douce moitié. Bien des travers, qui peuvent paraître inacceptables aux yeux de certains, nous semblent beaucoup moins graves lorsqu'on est en amour. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Voici quatre signes qui laissent supposer que vous êtes dans une relation toxique et qu'il est peut-être temps de fuir!

1. Elle vous critique sur tout et en permanence

Un premier signe qui ne trompe pas: votre blonde critique tous vos faits et gestes, peu importe si vous êtes seuls, entre amis ou avec votre famille. Vous lui offrez des roses pour lui démontrer votre amour? Elle dit préférer les tulipes. Vous lui offrez des tulipes? Elle aurait voulu des orchidées. Vous lui envoyez des orchidées au bureau? Elle aurait préféré des roses. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais la bonne chose. Si c'est le cas dans votre couple, posez-vous des questions!

2. Elle a honte de vous

Vous vous fréquentez depuis un bon moment et vous n'avez jamais rencontré ses amis et sa famille? À chaque fois que vous évoquez le sujet, vous avez droit à un «pétage de coche»? Vous y pensez depuis quelque temps et vous arrivez à la conclusion qu'elle a honte de vous et qu'elle n'est pas fière de votre relation? Le constat est bien triste, mais demandez-vous sérieusement si ça vaut la peine de rester en couple avec une fille qui ne vous valorise aucunement.

3. Tout doit être fait selon ses propres règles

Au cinéma, vous voudriez bien voir le dernier film avec Vin Diesel, mais elle vous inflige toujours le long métrage adapté d'un roman de Nicholas Sparks? Il est impossible de négocier dans quoi que ce soit, car tout doit toujours se passer selon les règles établies par madame? Même quand vient l'heure d'acheter quelque chose pour vous-même, elle s'en mêle? Il est clair que dans un couple, il faut faire des compromis pour que tout le monde soit content, mais si l'un des deux partenaires impose toujours ses choix, vous n'êtes pas vraiment dans une relation «saine».

4. Elle vous fait du chantage affectif

Ça fait un moment que l'amour n'est plus au rendez-vous dans votre couple. Vous en avez parlé à votre blonde. Au lieu d'essayer de trouver une solution pour améliorer votre situation, comme suivre une thérapie de couple, elle vous fait du chantage affectif et vous menace que vous ne verrez plus vos enfants (si vous en avez) ou qu'elle va se faire du mal si jamais vous vous séparez? Certes, les relations sont faites de hauts et de bas et rien n'est jamais parfait dans un couple, mais sachez que la manipulation affective n'a de place dans une vie de couple. Par contre, c'est un sérieux signe que la relation est potentiellement toxique pour celui qui subit. Vous vous sentez concernés? Ne faites donc pas comme si de rien n'était.