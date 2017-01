45 % des hommes se contentent de la taille de leur pénis

23-01-2017 | 14h34

Près de la moitié des hommes (45 %) se disent satisfaits de la taille de leur sexe, selon une enquête réalisée par le site Zava auprès de 2121 personnes aux États-Unis et en Europe.

Le site de consultations médicales en ligne a entre autres interrogé les participants sur leurs idéaux en matière de taille des organes génitaux, et sur leur perception, qui varie selon les pays interrogés.

Ainsi, les Polonais ont a la perception la plus élevée de la taille de leur pénis qu'ils estiment long de 15,7 cm. Les Britannique, à l'inverse, estime que la taille moyenne de leur pénis serait de 12,4 cm. Les Français s'attribuent quant à eux 13,6 cm.

D'après une étude de 2015, publiée dans la revue d'urologie spécialisée BJU International, la longueur d'un pénis au repos est en moyenne de 9,16 centimètres, et de 13,24 cm si on l'étire au repos. En érection, sa longueur moyenne est 13,12 cm.

La circonférence du pénis, toujours en moyenne, passe de 9,31 cm au repos à 11,66 cm en érection.

Ces messieurs seraient plutôt satisfaits par la taille de leur sexe: près de 45% des hommes interrogés s'estiment «satisfaits» par leur mensurations intimes, 14 % se disent même «très satisfaits». La tranche d'âge la plus comblée étant les 45 ans et plus.

À la question: «la taille du pénis joue-t-elle un rôle sur la qualité des ébats sous la couette», près de 60 % des hommes interrogés répondent que ça n'a aucun impact sur leur confiance au lit. Là encore, plus on avance en âge, moins cela ne semble compter: 66 % des hommes de 45 ans et plus déclarent que la taille n'a aucune influence. Ils sont 16 % à voir une corrélation entre leur confiance sexuelle et la taille de leur pénis.

Quant aux femmes, plus de une sur cinq n'accorde aucune importance à la taille du pénis de leur partenaire, quand la grande majorité (67 %) y attache une importance relative.

Cette étude a sondé 2121 répondants sur des questions relatives à la santé sexuelle et à leurs idéaux en matière de taille des organes génitaux, aux États-Unis et en Europe. Les États représentés par moins de cinq répondants et les pays représentés par moins de 10 répondants ont été exclus des résultats, considérés comme non significatifs. Les groupes d'âge de 45 à 54 ans, de 55 à 64, de 65 à 74 et de 75 ans et plus ont été regroupés dans la catégorie 45 ans et plus, à cause du faible nombre de répondants (237 au total).