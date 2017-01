Pourquoi bande-t-on mou lorsqu'on est ivre?

09-01-2017 | 14h35

Pourquoi l'alcool et le sexe ne font pas toujours bon ménage chez les hommes?

Parce que l'alcool inhibe certaines parties du système nerveux central et le ralentit. Nos terminaisons nerveuses sont légèrement endormies, ce qui se traduit par moins de sensation, et donc, a priori, moins de plaisir.

Parce qu'il est plus difficile d'être en érection, rendue possible grâce à l'afflux d'un plus gros volume de sang dans les organes génitaux. Or, les boissons alcoolisées ont pour effet de nous déshydrater, ce qui diminue la quantité de liquide dans le corps et rend plus difficile la circulation du sang.

La déshydratation augmente aussi le taux d'angiotensine, l'hormone associée aux troubles érectiles. Plus un homme boit, moins il est potentiellement vigoureux en somme.

Par ailleurs, selon une étude datant de 2004, 11 % des consommateurs d'alcool éjaculent plus difficilement, ce qui compromet évidemment l'atteinte de l'orgasme.