Le conseil d'une vedette du porno pour assurer au lit

09-01-2017 | 14h20

Si vous vous demandez encore ce qu'il faut faire pour faire grimper votre partenaire au 7e ciel, l'actrice porno Harriet Sugarcookie a la réponse. Et elle pourrait décevoir les plus «sauvages» d'entre vous.

Car la jeune femme ne préconise pas les acrobaties périlleuses, si l'on en croit l'entrevue qu'elle a accordée au site Askmen.

Selon elle, pour être un bon amant, un homme doit avant tout savoir «faire preuve de patience» en étant à l'écoute de leur partenaire.

«Les hommes ont juste parfois besoin de ralentir et de penser au plaisir de la fille plutôt qu'au leur, a-t-elle assuré. La rapidité, c'est pas mal, mais faire les choses tranquillement et prendre son temps peut aussi être génial. Apprenez à faire un savant mélange des deux.»

Harriet Sugarcookie a aussi souligné qu'un homme qui sait embrasser est aussi essentiel qu'un homme qui sait lui apporter du plaisir lors d'une relation sexuelle.

«À mon avis, un baiser profond est l'une des choses les plus intimes que vous pouvez partager avec quelqu'un. Rien ne m'excite plus qu'un homme qui sait bien embrasser, a-t-elle confié. Je pourrais passer des heures et des heures à embrasser mon partenaire s'il est doué pour ça».