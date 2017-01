12 raisons de cyber-enquêter sur votre future blonde, ou pas

David Nathan 05-01-2017 | 15h57

C'est une bonne idée:

1. pour se rassurer

On se rassure par exemple en regardant sur son compte Instagram qu'elle n'ait pas posté uniquement des photos de chatons ou de Luka Magnotta au cours des 12 derniers mois. Dans les deux cas, c'est angoissant.

2. pour se renseigner

Après la première, voire la deuxième «date», on ne sait pas forcément beaucoup de choses sur elle. Passer du temps en ligne à jouer les cyber-Sherlock Holmes pourrait nous en apprendre beaucoup plus.

3. pour connaître son vrai style vestimentaire

Quand on a un premier rendez-vous, on a parfois tendance à se présenter sous notre meilleur jour, à choisir du linge qui ne correspond pas forcément à notre véritable style dans la vie. Une recherche d'images de notre possible future blonde peut révéler son véritable style vestimentaire.

4. pour en savoir plus sur son réseau d'amis

C'est devenu un réflexe pour certains, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à chercher son profil Facebook. On se découvre des amis en commun, ce qui peut être une bonne chose. À moins que sur vos 10 amis en commun, il y ait 6 de nos ex.

5. pour savoir si on a des points communs

Les personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux dévoilent beaucoup d'informations sur leur vie. Dans quels restos elle va? Quels livres elle lit? Quelles sont les vacances qui la font tripper? On voit très vite si on a des points communs avec notre date.

6. pour connaître sa situation professionnelle

Les études qu'on a suivies (ou pas), notre parcours professionnel où le métier que l'on exerce peuvent être déterminants dans l'hypothèse d'une relation. Dans ce cas, on ira «cyber-enquêter» sur des sites comme LinkedIn pour scruter son CV.

C'est une mauvaise idée:

1. car ça brise le mystère

Appendre à découvrir l'autre fait en grande partie le charme des premières semaines, mois, années d'une relation amoureuse. En regardant ce qu'elle fait jour après jour sur le web, on perd une partie du mystère.

2. car c'est une déformation de la réalité

Ce qu'on trouve sur le web n'est pas forcément la réalité, c'est même parfois tout le contraire. Les réseaux sociaux sont un espace de communication personnelle. On montre ce qu'on veut bien montrer, on contrôle son image, ou parfois à l'inverse, le contrôle de notre image nous échappe. Une photo de celle qui vous attire en train de danser presque nue sur une table en discothèque ne veut pas forcément dire qu'elle se lâche tous les soirs. C'est peut-être arrivé une fois dans sa vie, il y a 5 ans...

3. car vous pouvez vous tromper de profil?

Si vous n'avez pas encore rencontré votre date en vrai, il y a toujours un risque de vous tromper de profil ou que les informations sur lesquelles vous tombez ne la concernent pas. Plusieurs personnes portent parfois le même prénom et le même nom au Québec.

4. car c'est intrusif

On peut avoir accès à des infos qu'elle ne souhaite pas forcément dévoiler. Si elle l'apprend et s'en offusque, ce serait un motif de rupture.

5. car vous risquez de vous trahir

Si vous avez bien cyber-enquêté sur votre future copine, vous allez avoir en tête beaucoup d'informations sur elle. Au détour d'une conversation, vous risquez de mentionner un détail de sa vie privée qu'elle n'aura pas partagé avec vous. La situation est potentiellement malaisante.

6. car vous ne voudriez pas que votre vie privée soit scrutée

Ne fais pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Aimeriez-vous qu'elle s'amuse à cyber-enquêter sur vous?