La meilleure heure pour l'orgasme

13-12-2016 | 15h16

Faire l'amour le matin, c'est bien, mais en milieu d'après-midi, c'est mieux. C'est en tout cas le moment où les cocktails hormonaux des hommes et des femmes seraient les plus en phase.

Le meilleur compromis ce serait autour de 15 h, en raison d'un pic de cortisol chez les femmes, qui leur donne de l'énergie, et d'un pic d'œstrogène chez les hommes, qui les rend «émotionnellement plus présents», selon un article du Daily Mail citant Alisa Vitti, «experte en hormones» et auteure d'un livre sur le code hormonal des femmes.

Le moment le plus propice pour les hommes d'avoir une relation sexuelle enthousiasmante serait en milieu de matinée, lorsque le taux de testostérone - qui favorise l'excitation sexuelle - atteint un pic.

Pour les femmes, en revanche, le moment idéal se situe plutôt entre la mi-journée et la fin d'après-midi.

Les spécialistes de la sexualité estiment généralement que le meilleur moment pour faire l'amour est le matin au réveil. Les corps sont généralement reposés. Chez les hommes, le niveau de testostérone est au max et les femmes sont plus sensibles et réactives quand elles s'éveillent.