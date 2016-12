Le calendrier de l'Avent ultra sexy de LOVE

01-12-2016 | 16h40

Vous en avez assez des chocolats pour le calendrier de l'Avent? Comme chaque année, le magazine LOVE publie chaque jour une vidéo mettant en vedette une mannequin en tenue très sexy.

Jour 21: Hailey Baldwin

Le mannequin américaine, fille de l'acteur Stephen Baldwin, participe à un clip stroboscopique sexy.

Jour 20: Joan Smalls

La sublime mannequin portoricaine joue les mystérieuses dans cette vidéo particulière léchée.

Jour 19: Alessandra Ambrosio

La mannequin brésilienne défile en petite lingerie légère dans ce vidéo tourné en noir et blanc.

Jour 18: Stella Maxwell

L'ange de Victoria's Secret est de retour dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avant.

Jour 17: Alexa Chung

La mannequin anglaise est la beauté du jour.

Jour 16: Chrissy Teigen

La modèle américaine et épouse de John Legend, caricature les séances d'entraînement.

Jour 15: Ciara

La chanteuse de RnB américaine semble s'être beaucoup amusée dans ce dessin animé plein de licornes.

Jour 14: Taylor Hill

Mannequin de l’année 2015 au Fashion Media Awards, la jeune américaine de 20 ans, est un Ange de Victoria’s Secret.

Jour 13: Sara Sampaio

Voici le premier Ange portugais de la marque de lingerie Victoria's Secret, qui se déhanche devant de gros ballons de toutes les couleurs. Un feu d'artifice à elle toute seule.

Jour 12: Kim Kardashian

La semaine débute en force avec la célèbre Kim Kardashian qui fait son retour dans un clip très sexy! Devant un superbe décor d'aurore boréal, Kim est vêtue d'un manteau en fausse fourrure et d'une lingerie très révélatrice...

Jour 11: Doutzen Kroes

On peut dire que cette mannequin néerlandaise qui travaille pour Victoria's Secret sait se déhancher tout de rouge vêtu !

Jour 10: Heidi Klum

Aujourd'hui, le calendrier LOVE nous présente une vidéo intime en noir et blanc mettant en vedette Heidi Klum. La célèbre mannequin allemande profite d'un sensuel trempage dans une baignore rempli de mousse et de bulles. Son regard et ses poses subjectives donneront à tous le goût de prendre un bain...

Jour 9: Barbara Palvin

La modèle hongroise s'est mise dans la peau de Sharon Stone, exposant ses magnifiques jambes, cigarette à la main, pour récréer cette scène mémorable du film Basic Instinct.

Jour 8: Emily Rataj­kowski



Fidèle à sa réputation, la belle brunette prend des poses lascives et très suggestives devant l'objectif. Son regard de braise et sa plastique de rêve ont de quoi faire fondre bien des hommes (et femmes).

Jour 7: Abbey Clancy

Le nouveau bonbon visuel du calendrier de LOVE met en vedette la sublime mannequin britannique Abbey Clancy, vêtue de cuir et de lingerie fine. On a tous envie d'être à la place du petit chien qui l'accompagne!

Jour 6: Stella Maxwell

Stella Maxwell s'est mise dans la peau de Margot Robbie pour recréer l'une des scènes les plus sexy du Loup de Wall Street dans une vidéo chaude comme la braise. Leonardo Di Caprio n'est pas là, mais sa présence n'aurait été que superflue tant la mannequin belge est celle qui attire tous les regards.

Jour 5: Kendall Jenner

Vêtue de sous vêtements signés par Agent Provocateur, l’avant-dernière du clan Kardashian-Jenner fait monter la température dans une vidéo tournée au ralenti, sexy à souhait. En plus, en trame de fond, on peut entendre le très langoureux I'm Gonna Love You Just a Little More Baby du grand Barry White.

Jour 4: Ireland Baldwin

La célèbre fille de Kim Basinger et Alec Baldwin rend hommage au vidéoclip du titre Cherish de Madonna, sorti en 1989. Dans une vidéo en noir et blanc, on peut la voir courir sur la plage, telle une naïade de Baywatch, se rouler dans le sable et elle enlève même le haut...

Jour 3: Rita Ora

Dans une vidéo signée par Sean Frank, Rita Ora nous transporte dans les années 40. Vêtue de costumes bavarois particulièrement sexy la chanteuse britannique fait du lipsync sur le titre Boogie Woogie Bugle Boy Of Company B du groupe The Andrew Sisters, très populaire pendant la seconde Guerre mondiale.

En ce jour 2, place à Irina Shayk.

Une scène nous vient immédiatement en tête lorsqu'on évoque le film «Ghost» mettant en vedette Patrick Swayze et Demi Moore.

La modèle de Victoria's Secret recrée la fameuse scène de la roue de poterie, habillée d'une chemise des plus décolletée...

C'est Bella Hadid qui ouvre le bal pour le jour 1.

Dans une vidéo d'un peu plus d'une minute, le top modèle américain de 20 ans recrée les chorégraphies plus que suggestives du sulfureux vidéoclip «Call On Me» d'Eric Prydz, habillée en léotard.

Il n'y a rien à rajouter. Comme le dit le vieil adage, une image vaut mille mot...