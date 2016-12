La crise de la quarantaine, c'est le temps de l'infidélité

29-11-2016 | 13h22

Une étude britannique a «calculé» l'âge auquel vous risquez le plus de tromper votre partenaire de vie.

Selon celle-ci, commandée par le site IllicitEncounters.com, c'est à 39 ans que l’on flirte le plus souvent avec l’infidélité.

La raison serait la fameuse crise de la quarantaine.

Après 39 ans arrivent 49 ans et 29 ans parmi les âges les plus à risque d’aller voir ailleurs, toujours, apparemment, à cause du changement de décennie.

L’étude estime par ailleurs que 76 % des infidèles le sont uniquement à cause d'un problème sexuel dans leur couple.