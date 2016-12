Emily Ratajkowski nue avant la célébrité

29-11-2016 | 00h03

Avant qu'elle ne devienne célèbre, Emily Ratajkowski s'était livrée à une longue séance photo Polaroid au cours de laquelle sa beauté et sa nudité étaient largement mises en valeur.

Le photographe, Jonathan Leder, a ressorti les 71 clichés d'une folle sensualité et les a rassemblées dans un livre paru chez Imperial Publishing. Il publie dans les prochains jours une version noir et blanc et grand format.

Leder trouvait que la jeune femme avait quelque chose de plus que les autres mannequins. Il lui a proposé en 2012 de poser comme une pin-up dans une vieille maison et un décor d'une autre époque. Emily Ratajkowski a tourné le célèbre clip de Robin Thicke, Blurred Lines, l'année suivante.

«Elle était, disons, très à l'aise avec son corps», raconte Jonathan Leder, qui a passé deux nuits en sa compagnie dans la maison. Il estime que son livre, Leder / Ratajkowski offre un rare aperçu de l'éclosion de la top-modèle, aujourd'hui présentée comme l'une des femmes les plus sexy de la planète.

En voici quelques extraits, dont cette photo, tirés du site web de la mannequin américaine.

Ou encore celle-ci, publiée sur le compte Instagram de Jonathan Leder:

Em Une photo publiée par Jonathan Leder (@jonathan_leder) le 25 Mai 2012 à 9h06 PDT

Les originaux des photos Polaroid seront exposées à la Castor Gallery de Chelsea, à New York, en février.