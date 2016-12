La femme à la barbe à papa

09-11-2016 | 10h53

Lors d’une course hippique consacrée aux dames en Australie, une femme au corps de rêve s’est retrouvée au centre de tous les regards, de toute évidence pour sa plastique, mais aussi et surtout pour s’être empiffrée goulûment d’une barbe à papa.

Karly Tsivoglou a vu des photos d’elles se répandre sur les réseaux sociaux alors qu’elle assistait anonymement au «Ladies Day» de la Flemington Race, une course qui se déroule tous les ans à Melbourne.

Les photographes, subjugués, ont mitraillé des pieds à la tête celle qui a, pour l’occasion, été rebaptisée «la fille à la barbe à papa».

Elle a par la suite raconté son étonnement au «Daily Mail», précisant qu’elle n’était venue dans un aucun autre but que de boire quelques coupes de champagne et parier sur les courses de chevaux en prenant le soleil.

Il semble que ce sont les autres qui ont été illuminés.