Elle lui a ravagé le pénis

04-11-2016 | 13h07

Un homme d’une cinquantaine d’années voulait un plus beau visage, mais il n’a pas frappé à la bonne porte. Il est ressorti de la «clinique» avec un pénis complètement bousillé.

C’est le Miami Herald qui a rapporté cette histoire. Une «chirurgienne plastique» sans permis ni diplôme a été condamnée à purger 40 mois de prison pour avoir complètement raté une opération d’agrandissement du pénis pratiqué dans un entrepôt de Hieleah, près de Miami, en 2014.

À la base, son client ne désirait obtenir que quelques améliorations esthétiques sur son visage, mais Nery Gonzalez, 39 ans, est parvenu à le convaincre de s’occuper également de ses bijoux de famille, pour en améliorer la taille.

Lors de la chirurgie, l’homme a «extrêmement souffert» et a «perdu la faculté d’avoir une érection». Honteux de la situation, le malheureux a accepté de laisser Mme Gonzalez poursuivre ses traitements pendant un an pour tenter de «réparer le pénis endommagé».

Malgré l’appel à la rescousse d’un ancien chirurgien plastique tombé en disgrâce et interdit de pratiquer de la médecine, rien n’a pu être fait pour lui venir en aide. «Le pénis de la victime était mutilé. Il lui manquait de la peau et il était gonflé et irrité. Il a aussi perdu en taille et est devenu très petit», selon les documents remis à la cour.

La Floride est un État reconnu pour les chirurgies plastiques douteuses pratiquées par des «docteurs» sans véritables qualifications.