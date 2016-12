Les 15 plus belles paires de fesses du Brésil font scandale

01-11-2016 | 11h21

Le concours Miss Bumbum, qui élit le plus beau fessier du Brésil tous les ans à Rio, a créé une polémique avec une photo prise dans le cadre de la compétition qui a outré les plus puritains des croyants brésiliens.

Sur le cliché en question, on retrouve les 15 finalistes en bikini interprétant «La Cène», le célèbre tableau de Leonard de Vinci. Sur ce dernier, on voit Jésus entouré de ses disciples à la veille de sa crucifixion. L'œuvre du peintre florentin du 15e siècle est considérée comme sacrée par les catholiques.

Le Père Clesion Vieira du diocèse Volta Redonda de Rio de Janeiro a notamment estimé que cette photo était «une grande offense» faite aux catholiques.

Choisie pour jouer le rôle du Christ sur la photo incriminée, la mannequin Daiana Fegueredo a regretté après coup d'avoir pris part à cette séance photo.

«Je comprends que les gens soient en colère, a-t-elle commenté. Même moi je le suis. C'est un blasphème. Je suis catholique pratiquante. Nous sommes allées trop loin.»

L'organisateur du concours de beauté, lui, ne comprend pas la polémique.

«C'était la dernière réunion des femmes avant la grande finale. Cela m'a rappelé la Cène, quand Jésus a été trahi par Judas à cause de la jalousie, a-t-il expliqué. Qu'on le veuille ou non, la femme avec le plus de votes est aussi la cible de la jalousie. Elle est celle que toutes les autres veulent crucifier.»