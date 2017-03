15 choses à savoir sur WrestleMania

29-03-2017 | 14h19

La World Wrestling Entertainement (WWE) était de passage au Centre Bell vendredi dernier. Le québécois Kevin Owens y retrouvait son public et il en a même profité pour partager quelques grandes révélations lors d'une entrevue à Québec Matin.

Ce dimanche 2 avril, Kevins Owens et les autres lutteurs de la WWE participeront au plus grand événement de l'année: WrestleMania. Ce gala, surnommé «The Grandest Stage of Them All» (La plus grande scène de toutes), a été la vitrine des plus grands noms de l'histoire tels que Hulk Hogan, Shawn Michaels, «Macho Man» Randy Savage, Bret Hart, «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Triple H, John Cena et plus encore...

Cette 33e édition sera présentée à Orlando, en Floride. Pour l'occasion, voici quelques chiffres et faits intéressants sur cette classique annuelle ainsi qu'une galerie photo des principales têtes d'affiche actuellement à la WWE.

1. Le tout premier WrestleMania

La toute première édition a eu lieu le 31 mars 1985 au Madison Square Garden de New York. La compagnie y reviendra d'ailleurs à deux autres occasions: WrestlaMania X (en 1995) et WrestleMania XX (en 2005). Fait intéressant: lors de cette inauguration, aucun match de championnat n'a eu lieu.

2. WrestleMania II s'est déroulé un lundi

Les galas ont toujours lieu un dimanche. Cependant, en 1986, la compagnie a tenu l'événement un lundi soir.





3. La plus grande foule de l'histoire

101 721 spectateurs étaient présents au A&T Stadium de Dallas pour WrestleMania 32 (en 2016). Le précédent record était de 93 173 spectateurs, établi au Pontiac Silverdome de Détroit pour WrestleMania III (en 1987). Depuis l'année 2007, la WWE enregistre des foules de plus de 70 000 personnes lors de ces événements.

4. La plus petite foule de l'histoire

Seulement 16 158 spectateurs se sont déplacés au LA Memorial Sports Arena de Los Angeles pour WrestleMania VII (en 1991)

5. La présence au Canada

Toronto est la seule ville canadienne à avoir accueilli l'événement. La compagnie y viendra à deux reprises, soit en 1990 et en 2002. Toutes les autres éditions ont été présentées dans des villes importantes aux États-Unis.

6. Les célébrités bien présentes

Au fil des années, de nombreuses célébrités ont fait des apparitions lors de l'événement. Voici quelques-unes des figues les plus connues: les athlètes Mohamed Ali, Mike Tyson, Pete Rose, Lawrence Taylor, Butterbean, Floyd Mayweather et Ronda Rousey ont été impliqués dans un combat ou un segment.

Plusieurs célébrités ont accompagné des lutteurs sur le ring telles que Cyndi Lauper, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Pamela Anderson, Jenny McCarthy et Donald Trump.

Wrestlemedia a aussi été le théâtre de performances musicales signées Ray Charles, Aretha Franklin, Boyz II Men, Ashanti, John Legend, Motörhead, Limp Bizkit, Run-D.M.C. et Salt-N-Pepa.

7. Donald Trump

Le président américain Donald Trump a participé à cinq éditions de WrestleMania: 1988, 1989, 2007, 2009 et 2013.





8. La fin d'une carrière

Le légendaire lutteur Ric Flair a lutté son dernier match lors WrestleMania XXIV, en 2008, face à Shawn Michaels. D'autres lutteurs comme The Rock (en 2013), Shawn Michaels (en 2010), Roddy Pipier et Jimmy Snuka (2009) ont également terminé leur carrière sur la grande scène.

9. Ne criez pas victoire trop rapidement

Le lutteur sumo est le seul lutteur de l'histoire à avoir remporté et perdu le championnat mondial lors d'un même WrestleMania. Ceci s'est produit lors de la 9e édition. Il a remporté le titre face à Bret mais l'a perdu quelques minutes plus tard face à Hulk Hogan.

10. Records de victoires

The Undertaker a connu une série de 21 victoires de suite. Sa seule défaite s'est produite contre Brock Lesnar, en 2015, lors de WrestleMania 30. Cette défaite a d'ailleurs grandement ébranlé les amateurs. Il porte actuellement son total de victoires à 23.

11. Records de défaites

Triple H détient le record du plus grand nombre de défaites avec 11. Tito Santana a aussi connu une série de sept défaites consécutives.





12. Le match le plus long

Au cours de WrestleMania XII (en 1996), Shawn Michaels et Bret Hart sont restés dans l'arène pendant 61 minutes et 52 secondes.

13. Les matchs les plus courts

Un total de six matchs se sont terminés en moins de 20 secondes! Le plus court de l'histoire a été The Rock contre Erick Rowan lors de WrestleMania 32, en 2016. Le légendaire Hulk Hogan a d'ailleurs remporté un titre mondial en 10 secondes face à Yokozuna lors de WrestleMania IX.

14. Le plus grand nombre de titres mondiaux remportés

John Cena (4 fois)

The Undertaker (3 fois)

Hulk Hogan (3 fois)

«Stone Cold» Steve Austin (3 fois)

«Macho Man» Randy Savage (2 fois)

15. Le plus grand nombre de participations au combat principal «Main Event»

Hulk Hogan (8 fois)

Triple H (7 fois)

Shawn Michaels (5 fois)

The Rock (5 fois)

John Cena (5 fois)