Elle twerke sur le toit d'une voiture en mouvement

Une jeune femme en petite tenue a été filmée sur une route de Miami à plusieurs voies en train de remuer son corps lascivement sur le toit d'une auto en mouvement.

L'auteur de documentaires américain Billy Corben a publié sur son compte Twitter une vidéo de cette performance, réalisée dans des conditions particulièrement dangereuses.

On y voit la danseuse, portant seulement une brassière et une culotte, engagée dans un twerk ambitieux en roulant, tapant ses fesses activement sur le toit, tandis que d'autres filles s'excitent à l'intérieur du véhicule.

«[...] parce que c'est Miami et parce que ce sont les vacances de printemps (pour les étudiants américains», a commenté Billy Corben pour accompagner sa vidéo que voici:

Woman twerks on top of car on Miami's MacArthur Causeway because Miami. And because Spring Break. h/t @pcurry80 pic.twitter.com/tBFkdVw9x2