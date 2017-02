Le Spiderman de Gaza dans le livre Guinness des records

09-02-2017 | 12h14

Un jeune contorsionniste palestinien, véritable vedette dans la bande de Gaza où il est surnommé Spiderman, a fait son entrée dans le livre Guinness des records.

«Mohammed al-Cheikh a réalisé un record en réalisant 38 tours autour de son corps en une minute. Il bat le record précédent qui était de 29 tours», a fièrement déclaré à l'AFP son entraîneur Mohammed Loubbad.

Pour réaliser ce tour de force, le garçon de 13 ans a, au départ, le torse plaqué contre le sol, les bras allongés le long du buste, les deux jambes ramenées par-dessus la tête et les deux pieds posés à plat devant son nez.

Puis il fait pivoter son bassin pour dessiner de la pointe des pieds un cercle imaginaire autour de son corps et de ses bras restés plaqués au sol.



Dans la vidéo qu'il avait envoyée au Guinness en mai pour faire enregistrer son record, il effectuait 33 rotations de la sorte.



L'équipe du livre des records s'est déplacée pour venir constater la prouesse du «Spiderman» gazaoui, mais comme la petite enclave côtière est soumise à un sévère blocus israélien depuis 10 ans, le rendez-vous a été fixé à Amman, en Jordanie.



L'entraîneur du garçon et sa mère n'ont pas été autorisés par Israël à quitter la bande de Gaza et le jeune Palestinien est donc parti avec un autre adulte.



Mais ces obstacles n'entament pas sa détermination. «On prépare déjà trois autres enregistrements de records», a annoncé Mohammed Loubbad, qui s'occupe de Mohammed al-Cheikh depuis trois ans.



«Il a reçu des invitations pour des compétitions et des démonstrations dans plusieurs pays», a-t-il ajouté.



Une perspective réjouissante pour le jeune Mohammed qui, selon son entraîneur, redoute de revenir «s'enterrer» à Gaza, un territoire coupé du monde.